Yağ Hali 2 milyon TL ile yenileniyor Muğla’nın Menteşe ilçesi Arasta bölgesinde bulunan tarihi Yağ Hali yenilenen yüzü ve yaşatılan eski dokusu ile vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Arasta bölgesinde bulunan tarihi Yağ Hali yenilenen yüzü ve yaşatılan eski dokusu ile vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Sinema gösterimi, müzik dinletileri ve vatandaşların sosyal aktivitelerde bulunabileceği yaşam alanları yaratılması ile eski ve yeninin bir araya getirilmesi amaçlanan ve 1 Milyon 992 Bin TL yatırım maliyeti bulunan yağ halinde çalışmaların büyük çoğunluğu tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımıyla açılışı planlanan Yağ Hali Muğlalıların sosyal, kültürel, ekonomik olarak buluşacakları ve tarihi dokunun canlanacağı bir alan olarak hizmet verecek.

Yaşadıkları şehirlerde geçmişle gelecek arasında köprü olan ve tarihsel serüveni olan yapıları canlandırdıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Yağ Hali’nin de bu yapılardan biri olduğunu ve tamamlandığında vatandaşların buluşma noktası olacağını belirtti.

Başkan Gürün; “Muğla Karia ve Likya medeniyetleri yanı sıra birçok uygarlığa, millete ev sahipliği yapmış hala o tarihsel izleri coğrafyasında taşıyan eşsiz bir coğrafya. Bu coğrafyada tarihi yaşatan birçok eserin yanı sıra tarihi dokuyu canlı tutan yapılar da var. Tekrar Muğla’mıza kazandırdığımız Yağ Hali de bu yapılardan biri. Yaşları bizlerden büyük esnaflarımızın o işlek haliyle hatırladığı Yağ Hali Arasta bölgemizde yeni buluşmalara, etkinliklere ev sahipliği yapacak. Geçmişle gelecek arasında köprü olan bu yapılar kültürel zenginliğimizin en güzel örnekleri ve Muğla’mıza çok yakışacak” dedi.

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