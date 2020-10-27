Ormancılardan kan bağışı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli personel kan bağışı kampanyasına destek vererek Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, Türk Kızılay Derneği Kan Merkezince yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdi. Bölge Müdürlüğü merkezinde 27 Ekim Salı günü yapılan bağışlarda Bölge Müdürü Yasin Yaprak’ta kan bağışında bulundu. İdari ve teknik personelin yanında orman muhafaza memurları ve orman işçileri de kan verdi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Türk Kızılay Derneğinin kan bağışı kampanyasına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak her zaman destek verdiklerini belirterek, kan bağışında bulunan personele bu duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti.

Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, kan bağışında bulunan Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve orman çalışanlarına teşekkür etti. Kan bağışı sırasında Bölge Müdürü Yaprak’a eşlik eden Kızalay Başkanı Kenan Gürbüz, “Kızılay Genel Merkezimiz ve Orman Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol gereği yılda 2 kez orman teşkilatımız kan bağışında bulunuyor. Bu anlamda başta bölge müdürümüz ve teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Özellikle son pandemi sürecinde kan ihtiyacımız daha da arttı. Tüm vatandaşlarımıza kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

Kızılay kan merkezi planlama sorumlusu Adem Salli ise kan bağışının yanında pandemi sürecinde covid 19 tedavisi görmüş ve iyileşmiş vatandaşlardan hiper immün plazma bağışında bulunmalarını istedi.

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