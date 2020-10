Bodrum'da gözler resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı'nda

Hasan AKYILDIZ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da gözler resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı'na çevrildi. Bodrumlu turizmciler, 29 Ekim Cuma günü izin alıp, hafta sonu ile birleştirerek 4 günlük tatil için ilçeye gelmeyi planlayan tatilcileri beklemeye başladı.

Muğla'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'un 170 bin olan nüfusu, nisan ayında gelen ancak pandemi nedeniyle büyükşehirlerindeki evlerine dönmeyen tatilciler nedeniyle 600 bine kadar çıktı. Geçmiş yılların aksine bu yıllarda nüfus yoğunluğunun yaşandığı ilçede şimdi de gözler Cumhuriyet Bayramı'na çevrildi. 29 Ekim Cuma günü izin alıp, hafta sonu ile birleştirip, resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı'yla birlikte tatili 4 güne çıkaran çevre illerdeki tatilcilerin Bodrum'a akın etmesi bekleniyor.

'YAKIN MESAFELERDEKİ TATİLCİLERİ BODRUM'A BEKLİYORUZ'

Bodrum Otelciler ve İşletmeciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Özyurt, "Bu 4 günlük tatile otellerimiz hazır. Gerçi bütün otellerimizin hepsi açık değil. Aşağı yukarı yüzde 25 civarında açık tesis var. O açık tesisler de güvenli turizm sertifikası almış olan tesisler. Bu tesisler de zaten 30 odaya düşürüldü. Güvenli turizm sertifikası almış olan otellerimize yakın mesafelerdeki tatilcilerimizi bekliyoruz. Pandemi nedeniyle çok yoğun bir turizm sezonu geçirmedik. Kötünün iyisi. Daha da kötü olabilirdi ama oteller çok hızlı reaksiyon gösterdi. Buna, güvenli turizm sertifikası da olumlu etki yaptı. 2021, bu seneden daha iyi olacaktır. Çünkü insanlarımız da yabancılar da yerli pazarda koronavürise, maskeyle yaşamaya alıştılar, alışıyorlar. O nedenle daha iyi olacaktır" dedi.

'BODRUM 4 GÜNLÜK TATİL İÇİN DOĞRU DESTİNASYON'

Bodrum'daki bir otelin genel müdürü Nilsen Yurdakul da "Türkiye'deki tesislerin Avrupa'daki tesislere oranla çok daha güvenli, hijyenik olduğuna hep beraber kanaat getiriyoruz. Bu yurt dışındaki acentelerimizin öngörüsüdür. Hem özel firmalar hem de Sağlık Bakanlığı tarafından yönlendirilen ekiplerce düzenli denetimlere tabi tutuluyoruz. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. İnsanların ara verip, biraz soluklanmak için tatile ihtiyaçları var. Bu anlamda, Bodrum'un doğru destinasyon olduğunu düşüyoruz. Kışın açık olacak çok fazla tesisimiz yok ama buna rağmen açık olanların tüm önlemleri aldıklarını düşünüyoruz. Bakanlık belgeli tesislerimiz, kış operasyonlarında zaten bir beklenti içerisinde. Burada farklı alanlarda ve sektörlerde yürüyen bir ticaret var. O nedenle buradaki tesislerimizde zaten bir doluluk mevcut. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil. 1 gün izin alıp, hafta sonu ile birleştirerek bunu 4 günlük tatile çıkaracak olanların bu fırsatı çok iyi değerlendireceğini ümit ediyoruz. İnsanlarımız pandemi dönemini büyükşehirlerde çok zor geçiriyor. Önümüzdeki süreçte bu yükseliş devam edecektir ancak umuyoruz ki sezon açılana kadar her şey toparlanmış olacak. Sadece bu ticari boyutu, tabi ki bunun insan sağlığı açısından öneminin farkındayız. Ama bu soluklanma için Bodrum doğru destinasyon, bu 4 günlük tatil için" dedi.

'HAVA ŞARTLARI ÇOK BÜYÜK AVANTAJ'

Bodrum'un geniş tesisleri, her türlü sosyal imkanın açık havada yaşanabiliyor olmasının halihazırda şu günler itibari ile denizde ve havuzlarda tatile devam edebildiğine dikkati çeken Yurdakul, şöyle devam etti: Bu hava şartları çok büyük avantaj. Bunu değerlendirmek adına moral olması adına misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz, Her türlü hazırlığımız ve Covid-19 pandemisine karşı önlemimiz aynı şekilde devam edecek. İçleri rahat olsun" diye konuştu.

Bodrum'da kafeterya işleten Ayşe Aydın, pandemi sürecinin başından beri her türlü önlemi aldıklarını belirtip, 4 günlük tatilde herkesi Bodrum'a beklediklerini söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Hasan AKYILDIZ

2020-10-27 17:59:07



