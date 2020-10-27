Cumhuriyet Bayramı için 12 saat 15 dakikada 29 kilometre kulaç attı



Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 55 yaşındaki Ragıp Vural Tandoğan, 29 kilometre kulaç attı. Etkinliğin sonunda Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Tandoğan'ı kutlayıp, çiçek ve anı tabağı hediye edip, "Attığın kulaç kadar cumhuriyetimiz yaşasın" dedi. Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Reşit Sinan da Tandoğan'ı kutlayıp, kupa verdi.

Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi ve Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün desteğinde saat 04.15'te Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Palamutbükü mevkisinden denize giren Tandoğan, tam 12 saat 15 dakika boyunca kulaç attı. 29 kilometre yüzen Tandoğan, saat 16.30'da Kumluk Plajı'nda elinde, üzerinde Atatürk'ün portresinin bulunduğu Türk bayrağı ile denizden çıktı. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Reşit Sinan ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Tandoğan duygu dolu anlar yaşadı.

'ATTIĞIN KULAÇ KADAR CUMHURİYETİMİZ YAŞASIN'

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Tandoğan'ı kutlayarak kendisine çiçek ve bir anı tabağı armağan etti. Uçar, Tandoğan'a "Attığın kulaç kadar cumhuriyetimiz yaşasın" dedi. Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Reşit Sinan da Tandoğan'ı kutlayarak, bir kupa verdi.

12 saat 15 dakikalık uzun yüzme maratonunun ardından kısa bir teşekkür konuşması yapan Tandoğan, "Bu uzun yüzme, bugüne kadar gerçekleştirdiğim en anlamlı maraton oldu. Belediye ve kaymakamlığın desteğinde gerçekleştirdiğim bu başarı sadece bana ait değil. Bu bir ekip işidir. Ben yapmadım, bunu birlikte başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ragıp Vural Tandoğan, daha önce de Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçmişti.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-10-27 18:01:42



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