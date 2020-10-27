Milas’ta bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas’ta bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti

İHA

Milas’ta bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti

– Muğla’nın Milas ilçesinde bir kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bafa Mahallesi’nde ikamet eden Ali İzzet U. (64), alkol zehirlenmesi teşhisiyle Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan şahıs, yaşam savaşını kaybetti.
Ön otopsisi Devlet Hastanesi’nde yapılan Ali İzzet U.’nun cenazesi daha sonra Muğla Adil Tıp Kurumu’na sevk edildi. Şahsın ölümüyle Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri tarafından Ali İzzet U.’nun evinde yapılan aramada 5 litre sahte rakı bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sertap Erener, Bodrum'da isyan etti: “Utanıyorum insan olmaktan” Sertap Erener açtı ağzını yumdu gözünü Eline poşet alan ünlü sanatçı Sertap Erener çöp topladı
YEREL HABERLER Sertap Erener, Bodrum'da isyan etti: “Utanıyorum ...
29 kilometrelik mesafeyi 12 saatte yüzdü Rekortmen yüzücü ‘Cumhuriyet Yüzüşü’nü tamamladı
YEREL HABERLER 29 kilometrelik mesafeyi 12 saatte yüzdü Rekortmen ...
Cumhuriyet Bayramı için 12 saat 15 dakikada 29 kilometre kulaç attı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı için 12 saat 15 dakikada 29 ...
Bodrum'da gözler resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı'nda
YEREL HABERLER Bodrum'da gözler resmi tatil olan Cumhuriyet ...
Zehirlenen sokak köpeğine ilk müdahaleyi mahalle bekçileri yaptı
YEREL HABERLER Zehirlenen sokak köpeğine ilk müdahaleyi mahalle ...
Fethiye’ye 250 bin nüfusluk atık su arıtma tesisi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye İlçesi'ne 60 milyon TL’ye yapılacak 2’nci etap Atıksu Arıtma Tesisinin çalışmalarına başlandı.
YEREL HABERLER Fethiye’ye 250 bin nüfusluk atık su arıtma ...
Ormancılardan kan bağışı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli personel kan bağışı kampanyasına destek vererek Kızılay’a kan bağışında bulundu.
YEREL HABERLER Ormancılardan kan bağışı Muğla Orman Bölge ...
Yağ Hali 2 milyon TL ile yenileniyor Muğla’nın Menteşe ilçesi Arasta bölgesinde bulunan tarihi Yağ Hali yenilenen yüzü ve yaşatılan eski dokusu ile vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor.
YEREL HABERLER Yağ Hali 2 milyon TL ile yenileniyor Muğla’nın ...
Muğla’da 2 kişiye bir araç düşüyor Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı verilerine göre Muğla’da araç sayısı 522 bin 419’a ulaşırken, iki kişiden bir kişi araç sahibi.
YEREL HABERLER Muğla’da 2 kişiye bir araç düşüyor Türkiye İstatistik ...
Kargo ile gelen ölüm 6 kez kalbi durmuş Sahte alkol nedeniyle yaşamını yitiren Yelda Dağıtman’ın alkol siparişini internetten verdiği ve kargo ile geldiği, alkolü aldıktan sonra Bodrum’da ve özel hastanede 6 kez kalbinin durduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kargo ile gelen ölüm 6 kez kalbi durmuş Sahte alkol ...
Muğlaspor´un konuğu Bergama
YEREL HABERLER Muğlaspor´un konuğu Bergama
Dalaman'da okul servisi sürücülerine ‘korona virüs tedbirleri’ anlatıldı
YEREL HABERLER Dalaman'da okul servisi sürücülerine ‘korona virüs ...
Bodrum sahte içkiden zehirlenen Yelda, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bodrum sahte içkiden zehirlenen Yelda, hayatını ...
Bodrumspor Van deplasmanında
YEREL HABERLER Bodrumspor Van deplasmanında
Zehirlenen köpek için bekçiler seferber oldu
YEREL HABERLER Zehirlenen köpek için bekçiler seferber oldu
296 litre sahte alkol ele geçirildi Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen sahte alkol operasyonunda 296 litre sahte alkol, 25 litre etil alkol ele geçirildi.
YEREL HABERLER 296 litre sahte alkol ele geçirildi Muğla Emniyet ...
Marmaris’te 50 bin metrekare asfalt serimi yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te 50 bin metrekare asfalt serimi yapıldı
Sahte alkolden Muğla’da 3’üncü ölüm Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde sahte alkol kullanımı nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 47 yaşındaki Yelda Dağıtman yaşamını yitirdi.
YEREL HABERLER Sahte alkolden Muğla’da 3’üncü ölüm Muğla’nın Bodrum ...
Rekortmen yüzücünün 29 kilometrelik “Cumhuriyet Yüzüşü” başladı
YEREL HABERLER Rekortmen yüzücünün 29 kilometrelik “Cumhuriyet ...
Uluslararası Yelken yarışı başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Yelken yarışı başladı
Muğla’da Candostlar Güvenli Ellere Emanet Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde candostlar alanlarında uzman 4 veteriner hekime emanet.
YEREL HABERLER Muğla’da Candostlar Güvenli Ellere Emanet Muğla ...
81 İl’e, 5 Milyon 640 Bin yerel tohum dağıtıldı Türkiye’nin en kapsamlı ‘Yerel Tohum Merkezi’ni kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar Türkiye’nin 81 iline 5 Milyon 640 Bin adet yerel tohum dağıttı.
YEREL HABERLER 81 İl’e, 5 Milyon 640 Bin yerel tohum ...
Bodrum Kalesi'nde vinç kazası: 1’i ağır 2 işçi yaralı İşçilerin üzerine yaklaşık 200 kiloluk çakıl döküldü
YEREL HABERLER Bodrum Kalesi'nde vinç kazası: 1’i ağır 2 işçi ...
Dalaman’da ev yangını
YEREL HABERLER Dalaman’da ev yangını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X