Marmaris´te 12 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca yelkenli teknenin motor aksamı bozularak Türk karasularına geri itilen 12 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Bir balıkçı tarafından Marmaris ilçesinin 65 kilometre kırsalındaki Bozburun Mahallesi açıklarında denizde sürüklenen yelkenli tekne olduğu ihbarı yapıldı. Devriye gezen Sahil Güvenlik Marmaris Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Tekneyi bularak yanaşan ekipler, yaptığı aramada tuvalet ve kamarada saklanan 12 kaçak göçmen tespit etti. Kaçak göçmenlerle organizatör olduğu öne sürülen 2 Türk kaptan hücum bota alınarak Sahil Güvenlik Marmaris Komutanlığı´na getirildi. Suriyeli oldukları belirlenen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 kaçak göçmen doktor kontrolü ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca yelkenli teknenin motor aksamı bozularak Türk karasularına itildiği öğrenildi. Suriyeli kaçak göçmenlerin 3 bin Euro karşılığında iki kaptanın Yunanistan´ın Rodos Adası´na götürmeleri istediği öne sürüldü. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-10-27 23:16:21



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