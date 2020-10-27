Muğla'da sahte içki içen bir kişi hayatını kaybetti



Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen Ali İzzet Uslu (64) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Jandarma tarafından Uslu'nun evinde yapılan aramada 5 litre sahte içki bulundu.

Milas'ta yaşayan Ali İzzet Uslu, saat 16.30 sıralarında iddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşarak, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uslu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ali İzzet Uslu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Bu arada jandarma tarafından Uslu'nun ölümünden sonra evinde yapılan aramada 5 litre sahte içki bulundu. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2020-10-27 23:18:01



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