Marmaris'te deniz dibinin görüldüğü tekneye ilgi



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde 30 yıllık dalgıç, iş insanı Yusuf Dirmilli, 'Hayalim' dediği denizin dibini görmeye imkan sağlayan Türk yapımı günübirlik tur teknesiyle yerli ve yabancı turistlere keyifli anlar yaşatıyor. Deniz dibini keşfetmeye imkan sağlayan ilk teknesi 'Semisubmarine'yi Hintli bir iş insanına satan Dirmilli, şimdi daha büyük ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip 'Submarine' isimli yeni teknesi ile 5 aydır hizmet veriyor. Tekne büyük ilgi görüyor.

Marmaris'te 30 yıldır dalgıçlık yapan iş insanı Yusuf Dirmilli, denizin altını göremeyen insanlar için hayal ettiği tekneyi yapmaya karar verdi. Dirimli, önce 2015 yılında, Murat Kuyumcu ile birlikte turizm şirketini kurdu. Ardından hayalini İstanbul'daki tersane işletmecisi şirketin mühendislerine anlattı. Türk mühendisler, şirketin tersanesinde Dirmilli'nin hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Mühendisler hem denizin üstü hem de altını gösteren 8,5 metre genişlikte ve 25,95 metre uzunlukta günübirlik gezi teknesini yaptı. Teknenin alt bölümüne 26 pencereden oluşan, 20 metre uzunluğunda ve 2 metre eninde dibi gösteren özel tüp konularak deniz altı görünümü verildi. Bir yılda çelik sactan yapılan günübirlik gezi teknesi için o dönem 1 milyon dolar harcandı. 2016 yılı ortasında Marmaris'e getirilen tekne için 'faydalı model' adı altında patent alındı. Dirmilli'nin Türkiye ve Avrupa'da eşi benzeri olmadığını belirttiği tekne, saat 09.30-16.30 arası seferlerine başladı. 'Semisubmarine' adı verilen 150 yolcu kapasiteli tekneyle günübirlik tura çıkan yerli ve yabancı turistler, bölgenin eşsiz güzellikteki koylarını gezerken optik görüntüleme penceresinden denizin dibinde neler olup bittiğini gözlemleme fırsatı buluyor.

HİNTLİ İŞ İNSANINA SATILDI

Hindistan uyruklu bir iş insanı tura katıldığı 'Semisubmarine' ismili teknenin özeliklerini beğenip, satın almak için girişimde bulundu. Görüşmeler bir yıl sürdü. Teknenin ortağı Murat Kuyumcu tarafından yürütülen görüşmeler sonucunda, 1 yıl boyunca günübirlik turlarda kullanılan tekne 1 milyon 225 bin dolar karşılığında satıldı.

YENİ, DAHA BÜYÜK TEKNE YAPTIRDILAR

Semisubmarine'nin Hindistan'da turizme hizmet verirken, iş insanı Yusuf Dirmilli ve ortağı Murat Kuyumcu yeni benzer bir gemi için harekete geçti. İki ortak bu defa 10 metre genişlik, 28,5 metre uzunluğunda, 180 yolcu kapasiteli 'Submarine' adını verdikleri yeni tekne yaptırdı. İçindeki yaşam alanları daha geniş olan Submarine'de bir yılda inşası tamamlanarak haziran ayında denize indirilip, hizmete başladı.

İş insanı Yusuf Dirmilli, ilk teknesi 'Semisubranine'yi yaptırdığında ciddi bir yatırım olduğu için ister istemez endişe duyduğunu belirtip, "Ancak korktuğum gibi olmadı. Tekneye gelen yerli ve yabancı turistler hayran kaldı. Tatilleri boyunca her gün gelen misafirlerim oldu. Türkiye'de bu geminin özelliğinde o dönemde başka bir tekne yoktu, Dünya da ise sadece 8-10 metrelik teknelerde böyle yaşam alanı bulunuyordu. Sizlere diyebilirim ki dünyada da tekti. O tekneyle 30 yıllık hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Eski teknemizi sattıktan sonra hemen biraz daha kapsamlı ve özelliklere sahip ikincisi teknemiz 'Submarine'yi inşaat ettirdik. Faaliyetlerimize ikinci teknemizle devam ediyoruz. Bu geminin patenti bize ait ve talep geldiği takdirde bunu da satabiliriz. Türk yapımı ve patentli bir teknenin dünya denizlerinde dolaşması gurur verici. Umarım uzun yıllar denizlerimizde misafirlerimize hizmet veririz" dedi.

'DENİZ DİBİNİ SEYRETMEK HUZUR VERİYOR'

İki çocuğu ve eşi ile tura katıldığı Submarine'de deniz dibini seyreden Hasan Akpınar (40) da "Temiz, güvenli ve huzur verici bir ortamı var. Ailemle beraber bir haftalık tatilde 4 defa, bu tekne ile günü birlik geziye katıldık. Denizin dibini seyretmek huzur veriyor. Böyle bir mühendislik harikasını bizlere kazandıranlara teşekkür ederim" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ İMALAT VE İHRACAT'

Teknenin ortağı Murat Kuyumcu, "Yusuf Bey'in hayalini gerçekleştirip başarılı bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda tasarımı güncelleyip, yeni model yeni nesil gemi üretip, ihraç ederek, Türk ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-10-28 08:08:08



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