Muğla Valisi Tavlı’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Muğla Valisi Orhan Tavlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıdönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Tavlı mesajında, "Cumhuriyetimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilişinin 97. Yıldönümünü milli birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, vatanına, bayrağına, istiklaline ve istikbaline kastedenlere karşı 1919’da çok zor koşullar altında başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı tarihte benzeri görülmemiş büyük bir zaferle taçlandırmıştır. Büyük zaferin ardından, 29 Ekim 1923’te, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ile kurduğumuz Cumhuriyetimizi, 2023 hedeflerimizle taçlandıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız. 29 Ekim günü, Türk milletinin ortak değerleri etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değerlerimizi daha gür bir sesle yüceltmenin tam zamanıdır.

Bugün geldiğimiz noktada; Cumhuriyetimizin değerlerine sımsıkı sarılarak, büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizin büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim ve kültür alanındaki atılımları ve kat ettiği büyük mesafe şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışıktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor. Cumhuriyetimizin 97.kuruluş yıldönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.



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