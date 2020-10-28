Sertep Erener ile Yonca Evcimik'in de katılımı ile sahili temizlediler



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Miss Gibi 1 Bodrum Grubu' üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmasına ünlü şarkıcılar Sertap Erener ile Yonca Evcimik de destek verdi. 2 saat süren etkinlikte, Gümbet Sahili'nden 40 torba katı atık toplandı.

Bodrum'un ünlü eğlence mekanlarının bulunduğu Gümbet Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen temizlik etkinliğine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, ünlü şarkıcılar Sertap Erener, Yonca Evcimik ve etkinliği düzenleyen Miss Gibi 1 Bodrum Grubu'nun yöneticisi Tülin Mor Janesi ile aralarında yabancıların da olduğu gönüllü 60 kişi katıldı. 1 kilometrelik sahil boyunca yapılan temizlik etkinliğinde, çöp toplama aparatı ile katı atıkları toplayan Evcimik ve Erener ile beraberindekiler, zaman zaman yerlere eğilerek izmaritleri ve otların arasına atılan pet şişelerle, atık maddeleri elleriyle de toplamak zorunda kaldı.

'HALKA CİDDİ BİR DUYARLILIK DÜŞÜYOR'

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum'da günlük 410 ton civarında çöp çıktığını söyledi. Bodrum'un 1392 belediye içerisinde çöp çıkarma sıralamasında 52'nci sırada olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Tüm Bodrum Yarımadası'nda çıkan çöpü toplamaya yönelik 350 emekçimiz gece gündüz çalışıyor. Bunun matematiğini ortaya koyduğumuzda yaklaşık 400 bin nüfus hala Bodrum'da. Geçen sene 320 ton civarındaydı. 350 personelimiz 24 saat esasına göre sahada ama takdir edersiniz ki ne kadar sahada olursak olalım 5 metrede bir nöbetçi koyamadığımız için burada halka ciddi bir duyarlılık düşüyor. Bizimle beraber hareket eden en önemli inisiyatiflerden Miss Gibi 1 Bodrum Grubu da bize çok ciddi katkılar sunuyor. Çok önemli misafirlerimiz var. Sertab Erener ile Yonca Evcimik de bu ekibe katılarak bizleri gururlandırdı" dedi.

'İNSAN DEDİĞİN BU KADAR PİS VE SORUMSUZ OLAMAZ'

Etkinliğe katılan şarkıcı Sertap Erener, "Çevreye çöp atılması ile ilgili ciddi problemlerimiz var. İnsan dediğin bu kadar pis ve sorumsuz olamaz. Hayvanlar bile kendi pisliklerini topluyorlar, üzerini kapatıyorlar. Biz onu bile yapmıyoruz. Bu çok büyük bir ayıptır. Bu ayıp için yaptırımlar gerekiyor. Biz toplarız ama burası yarın yine böyle çöplük olacak. Devletin cezai yaptırımları arttırırken aynı zamanda kişilere aileden başlayarak, 'Geleceğe nasıl bir dünya bırakmak istiyoruz' konusunda bilinçlendirme ve eğitim verilmesi gerekiyor. Biz dünyada misafiriz. Bunu, 'insan' denilen şeyin anlaması gerekiyor. Bunlar doğru uygulanmazsa bizden hiçbir şey olmaz. Ben bu konuda çok umutlu değilim. Gönüllülerle birlikte dün de temizlik etkinliğine katılmıştım" dedi.

Etkinliğe katılan bir diğer şarkıcı Yonca Evcimik ise "Sahil kenarından temizlik yaparak geldim, sigara izmariti, naylon poşet, şişe ne varsa topladım. Hatta balıkçıların oltalarını da toplamaya başlamıştım çöp diye ama uyarmalarından sonra bıraktım. Artık sürekli Bodrum'da yaşıyorum. İkametgahımı buraya aldırdım. Bu nedenle bu tür etkinliklere sıklıkla katılıyorum. Ayrıca Bodrum'a gelenler de artık geri dönmüyor. Nüfus arttı, çöpler de arttı. Zaten bunları atanların eğitimli olduğunu düşünmüyorum. Eğitim şart" diye konuştu.

2 saat süren etkinlikte, 40 büyük boş çöp torbası katı atık toplandı. Toplanan yaklaşık 300 kiloya yakın çöp, Belediyenin araçları ile katı atık depolama alanına götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-10-28 10:14:58



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