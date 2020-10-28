Başkan Gürün, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 97. Yaşı için kutlama mesajı yayımladı.

Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet’in Atatürk’ün fikirleri ve devrimleri ile Anadolu topraklarına kök saldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün ilelebet bu topraklarda yaşayacağını, hiçbir kuvvetin bunu silemeyeceğini belirtti ve Cumhuriyet’in 97.yaşını kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün mesajında “Genç ve idealist bir subay. İleri görüşlü, memleketin her karış toprağını ve en önemlisi de insanını çok iyi tanıyan bir vatansever. İşgal altında ve yönetenlerin hıyanet içinde olduğunu gören, ülkesini yine ulusun kararlığının ve azminin kurtaracağını bilen bir komutan. Türk Milleti’nin cesareti ve fedakarlığı ile neleri başarabileceğinin en güzel örneklerini bizzat yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk daha vatan toprakları düşmandan kurtulmamışken Cumhuriyet’i fikirlerine yerleştirmişti. Halkın kendi kendini yönetmesi, hür iradesi ile fikirlerini ortaya koyabilmesi, kayıtsız, şartsız ulus egemenliği Cumhuriyet ile olabilirdi. Kuvayi Milliye’nin cesareti, işgal altında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin özgürlük haykırışı, 1921 Anayasa’sının 1.maddesindeki “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim biçimi halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır.” ilkesiyle Cumhuriyet’i tarif etmiş ve 29 Ekim 1923’de Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet’i ilan etmiştir.



1923’den sonra Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri ile bu topraklarda çok şeyin değiştiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün Cumhuriyet’in ilelebet bu topraklarda Atatürk’ün aydınlığı ile yaşayacağını belirtti. Başkan Gürün; “Cumhuriyet, halk, hür irade, özgürlük, demokrasi, adalet, kadın erkek eşitliği, seçme ve seçilme hakkı, eğitim, tarım, sanayi, fabrika, yerli ve milli olabilmek demektir. Cumhuriyet fikri, irfanı ve vicdanı hür nesillerle çağa ayak uydurmak ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çalışmak demektir. Cumhuriyeti’mizin 97.yaşında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilke ve devrimleri ile dünümüzü, bugünümüzü ve geleceğimizi aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük bir özlem ve saygıyla anıyor, Cumhuriyet Bayramı’mızı büyük bir coşku ve gururla kutluyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.