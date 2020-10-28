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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevreci bisikletler Fethiye’ye ödül getirdi

İHA

Çevreci bisikletler Fethiye’ye ödül getirdi

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması” kapsamında Fethiye Belediyesi ‘Çevreci Bisikletler’ projesi ile ödül almaya hak kazandı.
Çevreci bisikletler ile geri dönüşümde yepyeni bir uygulamaya giden Fethiye Belediyesi, güneş enerjisini kullanarak geri dönüştürülebilir atıkları çevreci bisikletler ile topluyordu. İlçedeki özellikle dar sokaklarda ve araç girmeyen bölgelerde hem ses hem de hava kirliliği yapmayan çevreci bisikletler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlatılan Sıfır Atık Projesi yarışmasında ödül kazandı.
Ankara’da düzenlenen Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni’ne katılım sağlayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, çevreci bisikletler projesi ile “Başarılı Proje Fikri” ödülünü aldı. Fethiye Belediyesi ‘başarılı proje fikri’ kategorisindeki başarısı ile 500 bin TL para ödülü kazandı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, çevreye duyarlı bir belediye olarak, ‘çevre ödülü’ almaktan onur duyduğunu söyledi. Karaca, “Bu projede emeği geçen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum. Bu gurur tüm Fethiye halkınındır. Mavi Yeşil Fethiye’mizin, çevreci belediye ödülünü almaktan gururluyum. Tüm katılımcılara da tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

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