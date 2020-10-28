Yolcu otobüsünde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ile yakalandı

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada bir kişinin sırt çantasında, ruhsatsız 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli S.Z.B gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak, dün Torba Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Moly' ile otobüste ve yolcuların bagajlarında arama yapıldı. Aramada Moly, yolculardan birinin sırt çantasına tepki verdi. Bunun üzerine çantada yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, birer içimlik olarak sarılmış toplam 100 gram uyuşturucu madde skunk ile 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli S.Z.B., gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-10-28 13:34:38
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