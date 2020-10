Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un “Cumhuriyet Bayramı ‘’ mesajı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97.yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aksoy mesajında, ‘"Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında Yüce Milletimizin sarsılmaz bir irade ve güçlü bir kararlıkla giriştiği ve tarihe altın harflerle yazdırdığı, Kurtuluş Savaşının ardından kurulan Cumhuriyetimizin kabul ve ilan edilişinin 97. Yıldönümünü hep birlikte sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' dediği Cumhuriyetle birlikte devletimiz, özgürlük, barış ve huzur ortamı sayesinde her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu Cumhuriyet yönetiminin kuruluş felsefesinde var olan çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak için, ekonomik, sosyal ve kültürel her alanda birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla ve milletimizin büyük fedakarlıklarıyla kurduğu cumhuriyetimizin müdafaası ve muhafazası her şeyden önemlidir. Biz de ülkemizin birlik ve beraberliği için her türlü fedakarlıkta bulunmalı ve Cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız. Bu duygularla başta Cumhuriyetin kurulmasına önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor selam ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.



