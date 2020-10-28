Sulama kanalından balık kurtarma operasyonu

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan balıklar kurtarıldı.

Dalaman ilçe merkezi ile Akçataş Mahallesi arasında cezaevi ve TİGEM üzerinden geçen yolun altındaki sulama kanalındaki suyun kesilmesi nedeniyle çok sayıda balık mahsur kaldı. Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılan ihbarın ardından kanaldaki suyun kesilmesi ile mahsur kalan balıkları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ekipler ilk etapta itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kanala su takviyesi yaptı. Ardından DSİ Fethiye Müdürlüğü ile görüşülerek sulama suyunun yeniden verilmesi talep edildi. Balıklar usulüne uygun taşınarak tekrar suya bırakıldı.

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