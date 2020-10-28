TFF 3. Lig. Muğlaspor:1 Bergama Belediye: 1

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TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Muğlaspor ligin altıncı karşılaşmasında evinde Bergama Belediyespor ile karşı karşılaşırken, maç 11 sona erdi.

Maçtan dakikalar

Maça hızlı başlayan taraf Muğlaspor oldu. Karşılaşmanın 4'üncü dakikasında Muhammed'in ceza alanı dışından sert şutu defansa çarparak az farkla dışarı çıktı. Maçın 16’ncı dakikasında sağ kanatta topla buluşan Osman'ın ortasında İbrahim'in ceza alanı içindeki kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. 22’nci dakikada Mehmet'in uzun ortasında Süleyman kafayla topu İbrahim'e indirdi. İbrahim'in ceza alanı dışından sert şutu kaleci Ogün'de kaldı. Maçın 45. dakikasında konuk ekip öne geçti. Bu dakikada Bergama Belediyespor Muğlaspor ceza alanı içinde yapılan paslaşmanın ardından Mustafa'nın ara pasında topla buluşan Ali Öztürk skoru 01 yaptı.

İlk yarının uzatma dakikası 45+2'de ceza alanı içine Barış'a yapılan harekete hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Polat skoru eşitledi. İlk yarı 11 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında ilk önemli pozisyon 75’inci dakikada Bergama Belediyespor'dan geldi. Ceza alanı dışında topla buluşan Ali Şirin'in sert şutu az farkla dışarı çıktı. 78’inci dakikada Bergama Belediyespor net fırsatı değerlendiremedi. Maç 11 sona erdi.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Aydın Karsavuran xx, Özgür Fatih Kalaycı xx

Muğlaspor: Barış Başkan xx, Mehmet Yeniler xx, Süleyman Çelik xx, İbrahim Can Köse xx, Burak Yılmaz xx, İbrahim İçuz xx, Asım Aksungur x (Dk 65 Nizamettin Emirhan Kılıç x), Polat Ertek xx, Muhammed Emel x (Dk 77 Ömer Faruk Canbirdi x), Barış Sungur x(Dk 76 Mümin Aysever x), Osman Kocaağa x(Dk 87 Emre Yıldırım x)

Bergama Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Halil Yılmaz xx, Ali Öztürk xx, Volkan Özcan xx, Murat Cömert x (Dk 39 Egemen Zengin xx), Ali Aydın xx, Oğuzhan Nemli x (Dk 46 Emre Pehlivan x), Halil İbrahim Mızrap x, Fatih Özçelik x(Dk 75 Batuhan Dıraga x), Ali Şirin Kuş x, Mustafa Yılmaz x (Dk 46 Halil İbrahim Kaya x (Dk 87 Ahmet Mumin Papakerx)

Goller: Dk 45 Ali Öztürk (Bergama Belediyespor), Dk 45+2 Polat Ertek Penaltı (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: Halil İbrahim Mızrap (Bergama Belediyespor), Nizamettin Emirhan Kılıç, Mümin Aysever (Muğlaspor)

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