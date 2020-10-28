Muğlaspor - Bergama Belediyespor: 1-1

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Aykut KURT / MUĞLA, (DHA) - STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Aydın Karsavuran (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx)

MUĞLASPOR: Barış Başkan (xx) Mehmet (xx), İbrahim İçuz (x), Polat (xx), Osman (x), Süleyman (xx), İbrahim Can (xx), Burak (x), Asım (x) (Dk. 66 Emirhan x), Muhammed (x) (Dk. 77 Ömer Faruk x), Barış Sungur (x) (Dk. 77 Mümin x)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Ogün (xx) Volkan (x), Murat (x) (Dk. 39 Egemen x), Ali Aydın (x), Oğuzhan (x) (Dk. 46 Emre x), Halil İbrahim Mızrap (x), Halil Yılmaz (x), Fatih (xx) (Dk. 75 Batuhan x), Ali Kuş (xx), Ali Öztürk (xx), Mustafa (x) (Dk. 46 Halil İbrahim Kaya x) (Dk. 88 Mümin)

GOLLER: Dk. 45 Ali Öztürk (Bergama Belediyespor), Dk. 45+1 Polat (Pen.) (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Emirhan, Mümin (Muğlaspor), Halil İbrahim Mızrap (Bergama Belediyespor)MİSLİ.com 3´üncü Lig 4´üncü Grup´ta geride kalan 5 maçta sadece 1 puan toplayabilen düşme hattındaki Muğlaspor, İzmir ekibi Bergama Belediyespor´la evinde berabere kaldı: 1-1. Karşılaşmanın 45´inci dakikasında konuk Bergama Belediyespor öne geçti: 0-1. Bergama´nın golünden 1 dakika sonra Muğlaspor penaltı kazandı. Atışı kullanan Polat, tabelayı eşitledi. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar 1´er puanı hanesine yazdırdı.

16´ncı dakikada Osman sağdan ortaladı, topa iyi yükselen İbrahim´in kafa vuruşu Muğlaspor adına sonuç getirmedi.

45´inci dakikada Bergama Belediyespor öne geçti. Mustafa´nın ara pasında topla buluşan Ali Öztürk düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1.

45+1´inci dakikada Muğlaspor penaltı kazandı. Muğlasporlu Barış ceza sahası içinde Mücahit tarafından düşürüldü, hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Polat ağları havalandırdı: 1-1.

75´inci dakikada Bergama Belediyespor gole yaklaştı. Ali Kuş´un ceza yayı üzerinden çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2020-10-28 16:15:05



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