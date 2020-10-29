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Marmaris'te 23 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Marmaris'te 23 kaçak göçmen kurtarıldı


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindek 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan, yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 19 Türk vatandaşı ekipler tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 09.00 sıralarında Marmaris ilçesi Yeşilova Körfezi'nde 3 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 23 kaçak göçmeni kurtardı.
Öte yandan ekipler, yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 19 Türk vatandaşını yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen çoğunluğu Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 19 Türk vatandaşı gözaltına alındı. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2020-10-29 00:05:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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