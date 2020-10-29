Ortaca’da trafik kazası: 1 ölü

Ortaca Dalyan yolunda meydana gelen trafik kazası sonucu 1 kişi öldü.

Kaza, Ortaca Dalyan yolu Okçular Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Kaya idaresindeki 48 L 087 plakalı motosiklet ile Dalyan’dan ilçe merkezine hareket halindeki Ş. S., yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Kaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Ortaca Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ş. S., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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