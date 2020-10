Uçak: “Cumhurun iradesi, geleceğimizin garantisidir”

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’inci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, geçmişte olduğu gibi, bugün de Türkiye üzerinde oyunların oynandığını, bu oyunların geçmişteki gibi yine aynı akıbete uğrayacağını açıkladı.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Uçak, “Tarihin birçok döneminde çetin şartlarda var olma mücadelesi veren milletimiz, istiklal aşkıyla işgalci ve sömürgeci devletlere karşı kurtuluş savaşları vermiş, her seferinde tarihe unutulmaz bir destan eklemiştir. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları önderliğinde verilen kurtuluş savaşı sonucunda kurulan Cumhuriyet, bugün cumhurun iradesiyle geleceğimizin garantisidir. Tarih boyunca yenemediği milletimizi kuşatarak bu topraklara hapsetmek çabasına girişen, ‘Mavi Vatan’ımızdaki haklarımızdan vazgeçmemizi dayatma cüretinde bulunan, gemilerimizin kendi kara sularımızda çalışmalarından rahatsız olan, kardeşlerimizin ve soydaşlarımızın yaşadığı coğrafyalarda savaş çıkararak bizi tehdit etmeye çalışan, Kıbrıs üzerinde oyunlar oynayan eli kanlı emperyalistlere karşı tarihimizden miras aldığımız güçle direnecek, onları yine aynı akıbete uğratacağız. Geçmişte gasp ettikleri egemenlik haklarımız üzerinden kuklaları aracılığıyla kurdukları vesayet düzenlerinin çöküşünü görenler arsız ve hayâsız bir şekilde hamle üstüne hamle yapmaya çalışıyor. Cumhur artık her şeyin farkındadır. 15 Temmuz’da neyin amaçlandığını ve asıl hedefin ne olduğunu milletimiz gecenin karanlığına rağmen çok net bir şekilde görmüştür. Cumhuriyetimizin güçlenerek tarihin yönünü mazlumlardan yana değiştirebilmesi, adalet söylemini uygulayabilmesi için maddi büyümenin yanı sıra manevi olarak da kendi medeniyet kodlarına daha fazla dönüş yapması kaçınılmazdır. Eğitim sistemimiz, donanımlı insan kadar örnek insanı da yetiştirmelidir. Ahlaktan bağımsız bir bilginin hiç kimseye faydasının olmayacağı bilinmelidir. Cumhuriyetin geleceği, ekonomik güç, savunma sanayi, otomotiv, teknoloji ve yazılımda devrim kadar nitelikli insan gücüne de ihtiyaç duymaktadır. Düşünen, doğruyu arayan, tartışan, sorgulayan, değerlerine saygılı, kendine güveni tam nesiller ve en önemlisi aynı milletin çocukları ve kardeşler olarak bu anlamı bulmalı, Cumhuriyeti bu duygu ve düşüncelerle yaşamalı, yaşatmalıyız. Eğitim BirSen olarak, Cumhuriyetin kuruluşunun 97’inci yılında; vatanın bölünmez bütünlüğü ve millet iradesinin egemenliği için can veren başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya özgürlüklerin, kardeşliğin ve huzur ikliminin hâkim olmasını diliyoruz” dedi.

