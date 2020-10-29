Marmaris'te Cumhuriyet Bayramının 97.yılı karada ve denizde kutlandı

Muğla’nın Marmaris İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hem karada hem de denizde gerçekleştirilen programla kutlandı. Sabah saatlerinde Kaymakamlık binasındaki tebrik töreni ardından Atatürk Anıtın önünde de kutlama töreni yapıldı. Deniz'de ise yelkenciler bayrak gösterisi yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı kutlama programı kapsamında Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç,Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu ve ilçe protokolü ile bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından Atatürk anıtının önünde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosunun katılımı ile saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. İlçe Kaymakamı Ertuğ Aksoy tören alanındaki resmi erkan ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, yaptığı konuşmada "Kurtuluş Savaşının ardından kurulan Cumhuriyetimizin kabul ve ilan edilişinin 97. yıldönümünü hep birlikte sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' dediği Cumhuriyetle birlikte devletimiz, özgürlük, barış ve huzur ortamı sayesinde her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu Cumhuriyet yönetiminin kuruluş felsefesinde var olan çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak için, ekonomik, sosyal ve kültürel her alanda birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz’’ sözlerine yer verdi.

Program, öğrencilerin şiir okuması ve folklor gösterileri ile sona erdi.

Atatürk anıtındaki ve Kaymakamlık binasında ki programa; Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam, Emniyet müdürü Namık Söylemez, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı SG Bnb. Süleyman Ercan , İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan,İçe Sağlık Müdürü, askeri ve sivil erkanın yanı sıra, siyasi parti ilçe başkanları, gazi ve şehit dernekleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı.

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