Bodrum'da kasap silahlı saldırıya uğradı, o anlar güvenlik kamarasına yansıdı



Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde kasap Osman Özkök (49), işyerinin önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Özkök, bacağından ve bileğinden yaralanırken, saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17.00 sıralarında Çıkan Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman Özkök, kasap dükkanı önünde çalışanları ile oturduğu sırada yanlarına gelen kimliği belirsiz bir kişi, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet etti Özkök kanlar içinde yere yığıldı. Başında şapka ve yüzünde maske olan saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özkök, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, ameliyata alındı.

Olayı gören görgü tanığı, "Bir anda geldi, ne olduğunu anlayamadık, başında şapka, yüzünde maske vardı, 3 el ateş ettikten sonra hızla olay yerinden yaya olarak kaçtı" dedi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede 3 boş mermi kovanı bulundu. Saldırı anı ise iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını tarafından kaydedildi. güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-10-29 20:43:43



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