Marmaris'te otel havuzuna düşen yavru domuz kurtarıldı



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kapalı bir otelin yüzme havuzuna düşen yavru domuz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.

Siteler Mahallesi, Uzunyalı mevkiinde, sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar kapalı olan 4 yıldızlı bir otelin havuzundan suda çırpınma sesleri geldiğini fark etti. Merak edip, otelin sahil kısmındaki kapıdan içeri bakan vatandaşlar, bir yavru domuzun düştüğü havuzdan kurtulmak için çabaladığını görüp, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, yağmur suyu ile yarısına kadar dolu olan havuzdaki yavru yaban domuzunu kement haline getirilen halat yardımıyla yakalayıp, sudan çıkardı. Sağlıklı görünen yaban domuzu daha sonra doğal ortamına bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-10-30 11:42:59



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