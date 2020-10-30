Turistler gitti, havuzlar domuzlara kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde şehir merkezine inen bir domuz turistlerin yüzdüğü otel havuzunda mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Marmaris Siteler mahallesindeki bir otelin havuzunda domuz bulunduğu ve mahsur kaldığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yönlendirildiği olayda, itfaiye ekipleri domuzu mahsur kaldığı havuzdan kurtarırken, doğal ortama bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.