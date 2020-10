Fethiyeli esnaf Fransız mallarını raftan indirdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde izolasyon malzemesi satan bir esnaf, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Peygamber Efendimize ve İslam'a yaptığı hakareti boykot etmek için dükkanında satışını yaptığı Fransız mallarını raftan indirerek satmama kararı aldı.

İlçeye bağlı Tuzla Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde izolasyon malzemesi satan Mustafa Toklu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Charlie Hedbo isimli derginin İslam'a ve Hazreti Peygambere yaptıkları saldırı ve hakareti kınamak için işyerinde daha önce satışını yaptığı Fransız mallarını satmama kararı aldı.

Esnaf Toklu, yaptığı açıklamada, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Charlie Hedbo isimli derginin yüce dinimiz İslam ve peygamberimiz Hazreti Muhammed'e yaptıkları saldırı ve hakaretleri sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da ulusa seslenerek Fransız mallarına yönelik boykot çağrısı gerçekleştirdi. Bana göre bu çağrı, bir hükümet veya bir parti meselesi değildir. Tarihe döndüğümüzde Suriye’de karşımızda Fransa var. Oraya DEAŞ terör gruplarını getirmiş, Türkiye'ye karşı savaştırıyor. Bakıyoruz Irak'ta Fransa var. Afrika'yı sömüren Fransa Müslüman devletleri yıllarca sömürdü. Şimdi bakıyoruz Libya'da Fransa karşımızda. Azerbaycan'da Ermenileri kışkırtıyor, destekliyor ve silah veriyor. Akdeniz'de kendi sahamızda bizim herhangi bir araştırma yapmamızı engelliyor. Yunanistan'ı kışkırtıyor. Feribot gönderiyor ve silah desteği yapıyor. Her alanda Fransa bizim Türkiye'nin karşısında. Şimdi bu konuya bu hükümetin meselesi, sanki Cumhurbaşkanımızın meselesi gibi görünüyor. Bu hükümet yokken Cumhurbaşkanımız yokken, Fransa'nın desteklediği Ermeni Asala örgütünü ne çabuk unuttu bu millet. Büyükelçilerimizi, ataşelerimizi katleden terör örgütünü ne çabuk unuttu bu millet. Fransa’nın PKK'nın her dönemde destekçisi olduğunu, bu hükümet yokken de biliyoruz. Onun için geçmiş tarihi iyi araştırmalı ve asla unutmamalıyız. Devletimizi yönetenler bugün vardır, yarın yoktur. Burada asıl olan devletimizin varlığı olmalıdır. Bu anlamda kim olursa olsun, biz bu kararın arkasında olmalıyız” diye konuştu.

“Fransız mallarına vermiş olduğumuz her para Türkiye’nin karşısına silah ve kurşun olarak geri dönüyor” diyerek sözlerini sürdüren Toklu, “Ülkemizde her üründe yüzde yüz yerli ve milli olan ürünler var. Millet olarak bu ürünleri kullanmaya dönmeliyiz. Bunu hem kullanırken, hem de satarken gerçekleştirmeliyiz. Birilerinin bu anlamda ilk adımı atması gerekiyor. Bende iş yerimde, bunları göstermek amacıyla ve milletimize örnek olmak amacıyla Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına kulak verdim ve boykotu başlattım. Fransızların ürettiği hiçbir ürünü satmayı bırak, iş yerime sokmayacağım. Aynı duyarlılığı bütün esnaflarımızdan, Fethiye'de ve Muğla'da yaşayan Türkiye'deki tüm esnaflarımızdan bekliyorum. Herkes bu duyarlılığı göstermeli. Herkes hükümetimizin bu boykot kararına uymalı. Bu bizim milli duruşumuzdur, bu bizim insani duruşumuzdur” dedi.

