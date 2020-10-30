Bodrumspor´un rakibi Pazarspor

BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta geçen hafta Vanspor deplasmanından 1 puanla dönen düşme hattındaki Bodrumspor yarın sahasında Pazarspor´la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı´nda Abdurrahman Haymana´nın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00´te çalacak. Bodrumspor´da yapılan koronavirüs testleri sonucunda 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı açıklandı. Teknik direktör Tarık Daşgün, "Pazarspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Son haftalarda iyi oyun ve sonuçlara imza attık. Devamını getireceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2020-10-30 13:17:48
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