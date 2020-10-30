Şambrelle Kos adasına yüzerek geçmeye çalıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na şambrelle geçmeye çalışan göçmen kurtarıldı.
Bodrum'un Hüseyin Burnu açıklarında şambrel (iç lastik) içerisinde yüzen bir kişinin yardım istediği bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şambrelle yüzerek Kos adasına geçmeye çalışan göçmen, Sahil güvenlik botuna alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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