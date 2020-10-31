Karantinaya uymayanlar, öğrenci yurduna gönderiliyor

Muğla'nın Yatağan İlçesinde hakkında karantina tedbiri uygulanan iki vatandaş, karantina tedbirine uymadıklarının tespit edilmesi üzerine Muğla Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurda yollandı. İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, karantinaya uymayanları adli işlemin ardından ceza olarak öğrenci yurduna gönderdiklerini söyledi.

Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde kaymakamlık koordinesinde korona virüs salgın hastalığı ile etkin mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında karantina tedbiri uygulanan iki vatandaş, karantinaya uymadıklarının tespit edilmesi üzerine Muğla Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurda yollandı. Her iki vatandaş hakkında Yatağan Polis Merkezi Amirliğinde TCK 195. Maddesi gereği adli tahkikat başlatılırken, Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesi gereği kişi başı 3 Bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, haklarında karantina tedbiri uygulanan vatandaşların kesinlikle tedbirlere uymalarını isteyerek, uyulmaması halinde gerek adli, gerek ise idari işlemlerin yapılarak, karantina sürelerinin tamamlanması için Muğla KYK Yurduna gönderileceklerinin özellikle bilinmesini istedi.



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