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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tavlı yurt inşaatında inceleme yaptı

İHA

Vali Tavlı yurt inşaatında inceleme yaptı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan ve inşaatı devam eden 2 yurt binası, idari bina, sosyal tesisler ile ısıtma ve soğutma sistemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yatırım kapsamında birinci etap 2024 ve ikinci etap 2024 olmak üzere toplam 4048 kapasiteli öğrenci yurtlarının yanı sıra kampüste idari bina, sosyal tesisler ile basketbolvoleybol sahaları, halı saha, konferans salonları bulunacak. Yurt yapımı tamamlandığında 4 kişilik olan yurt odalarında çalışma kısmı, dolaplar ve yatak bölümünün ayrı olduğu, buzdolabı bulunduğu, öğrencilere 24 saat sıcak su ile internet hizmeti sunulacağı öğrenildi.
İlk etap yurt inşaatının tamamlanmak üzere olduğu açıklanırken, ikinci etap ve tüm birimleriyle tesisin 2021 yılında hizmete gireceği kaydedildi. Tesis hizmete açıldığında toplam 4048 yatak kapasitesiyle üniversite öğrencilerini ağırlayacak.
Menteşe ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait araziye Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında öğrencilerin barınma sorununun çözümü için yurt yaptırılması konusunda da ön protokol imzalandığı ve en kısa sürede projenin hazırlanacağı bildirildi.
Yatırımlar hakkında bilgi alan Vali Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Fethiye ilçesinde yapımı devam eden 1000 kişilik yurt inşaatının devam ettiğini, yine Muğla Menteşe’de 1000 kişilik üçüncü etap yurt projesinin hazırlandığını ve 2020 yılı sonuna kadar ihalesinin yapılacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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