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‘Mavi Balina-2020’ davet tatbikatı başladı İki yılda bir Türkiye’nin ev sahipliğinde Donanma Komutanlığı tarafından icra edilen ‘Mavi Balina Davet Tatbikatı’ 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de icra edilecek.

İHA

‘Mavi Balina-2020’ davet tatbikatı başladı İki yılda bir Türkiye’nin ev sahipliğinde Donanma Komutanlığı tarafından icra edilen ‘Mavi Balina Davet Tatbikatı’ 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de icra edilecek.

İki yılda bir Türkiye’nin ev sahipliğinde Donanma Komutanlığı tarafından icra edilen ‘Mavi Balina’ davet tatbikatı basın brifingi ile başladı. 30 Ekim10 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de icra edilecek Mavi Balina2020 davet tatbikatına ABD, Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu2 unsurları Romanya, Bulgaristan, İspanya ile Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bağlısı birlikler katılacak.
Tatbikata katılan birlik komutanlıklarınca denizaltı savunma harbine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek, gerçek harekat ve görevlere yönelik hazırlık seviyelerini yükseltmek ve müşterek harekat icra edebilme kabiliyetlerini arttırmak maksadıyla NATO usulleri deneniyor.
Tatbikata Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 3 denizaltı, 2 fırkateyn, 2 korvet, karakol gemisi, akaryakıt ikmal gemisi, 2 deniz karakol uçağı ve 6 helikopter, Türk Hava Kuvvetlerinden 4 F16 savaş uçağı, NATO unsurları olarak İspanya’dan bir fırkateyn, bir helikopter ve lojistik destek gemisi, Türkiye’den TCG Gaziantep ve bir helikopter, Bulgaristan’dan bir fırkateyn, Romanya’dan bir helikopter ve fırkateyn ve ABD’den karakol uçağı katılıyor.
Dört safhadan oluşan tatbikatın ilk safhasında eğitimler öncesi bilgilendirme, seyir öncesi brifing ile basın konferansı, ikinci ve üçüncü safhada temel seviyeden ileri seviyeye kadar denizaltı savunma harbi eğitimlerinin ağırlıklı olduğu deniz eğitimleri icra edilecek. Tatbikatın dördüncü ve son safhasında ise tüm katılımcıların iştiraki ile 10 Kasım’da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında tatbikat sonu değerlendirmesi yapılacak.

“Denizaltı harekat kabiliyetleri arttırılacak”
Uzaktan Görüntülü Görüşme yönetimi ile Gölcük’ten tatbikat basın brifingine katılan Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “Mavi Balina tatbikatı ağırlıklı olarak denizaltı harekat kabiliyetini ve müşterek harekat kabiliyetini arttırmak ve NATO usullerini denemektir. Bu seneki tatbikata Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra, İspanya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’ye ait gemilerden müteşekkil NATO Daimi Deniz Görev Grubu ile ABD ve Pakistan Deniz Kuvvetlerinden unsurlar iştirak etmektedir. Mavi Balina Tatbikatı ile icra edilen eğitim ve atış faaliyetlerinde çok değerli kazanımlar sağlanacağına ve başarılı sonuçlar alınacağına inancım tamdır” dedi.

“Tatbikat ile birlikte hareke etme kabiliyeti artacak”
‘Mavi Balina2020’ davet tatbikatının basın brifingini Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya verdi. Tuğamiral Çankaya, “Bu yıl 7’incisi icra edilecek tatbikat, NATO ile dost ve müttefik Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile 30 Ekim10 Kasım 2020 tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de icra edilecektir. ‘Mavi Balına 20’ tatbikatı’ Denizaltı Komutanı Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya tarafından sevk ve idare edilecektir. Tatbikata Türk Deniz Kuvvetlerinden 3 denizaltı, 2 fırkateyn, 2 korvet, bir karakol gemisi, 2 deniz karakol uçağı ve 6 helikopter ile Türk Hava Kuvvetlerinden 4 F16 uçağı da iştirak edecektir. Tatbikata misafir olarak hali hazırda NATO Deniz Görev Grubu2’de görev yapan Bulgaristan, İspanya, Romanya ve Türkiye’den 3 fırkateyn, bir korvet ve bir akaryakıt gemisi iştirak edecektir. Ayrıca Milli kontrolde Pakistan’dan bir fırkateyn ve bir deniz karakol uçağı, ABD’den bir karakol uçağı da tatbikata iştirak edecektir. Dost ve müttefik 6 ülkenin katılımı Mavi Balina Davet tatbikatının karşılıklı işbirliği ve birlikte çalışabilmeye sağladığı katkıyı göstermektedir. Tatbikatın amacı katılan birlik ve komutanlıkların deniz altı savunma harbine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek, gerçek harekat ve görevlere yönelik hazırlık seviyesini yükseltmek, müşterek harekat edebilme kabiliyetlerini arttırmak maksadıyla NATO usullerini denemektir. Mavi Balina Davet Tatbikatı Aksaz ve Dalaman’da kuvvet toplanması, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri ve Aksaz’da tatbikat sonu değerlendirmesini ihtiva eden dört safhadan oluşmaktadır” dedi.
Tuğamiral Çankaya, pandemi sürecinin tatbikata etkisinin olup olmadığı yönündeki soruya, “Tüm dünyada alınan Covid önlemleri gibi biz de Covid ile ilgili önlemlerimizi en üst seviyede aldık. Covid ile mücadele merkezlerimiz oluşmuş durumda. Bu kapsamda planlama, icra ve denetim hususlarını en üst seviyede yapıyoruz. Personelimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz” dedi.

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