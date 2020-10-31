Yanan araç içinde bebeğinin de olduğunu öğrendi, sinir krizi geçirdi

Muğla'nın Menteşe İlçesinde kaza sonrası yanan araçta bulunan 6,5 aylık bebek son anda kurtarıldı. Aldığı haber sonrası kaza yerine gelen bebeğin annesi yanan araçta bebeğinin de olduğunu öğrenmesi sonucu sinir krizi geçirdi.

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Anayol üzerinde seyir haline olan Hasan Ç. yönetimindeki 48 DE 141 plakalı Anadol marka pikap, Gülsiye S. idaresindeki 48 AEY 797 plakalı Ford marka otomobil ve bisikletli bir çocuğun karıştığı kaza sonrası pikap yanmaya başladı. Yanan araç içinde bulunan baba Hasan Ç., büyükanne ve 6,5 aylık bebek son anda kurtarırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bisikletli bir çocuğun da hafif yaralandığı kaza sonrası olay yerine 6,5 aylık bebeğin annesi geldi. Menteşe Belediyesi temizlik işlerinde görevli anne, önce araçlarının yandığını gördü. Ardından yanan araçta bebeğinin de olduğunu öğrenmesi sonucu sinir krizi geçirerek bayıldı. Baygınlık geçiren anne ve büyükanne sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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