Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'dan İzmir'de yaşayan oğlunu eşi ile birlikte ziyarete giden Ali Bildirici depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Muğla'dan eşiyle birlikte İzmir'de yaşayan göz doktoru oğlu Çağdaş Bildirici'nin yanına giden Ali Bildirici, Rızabey apartmanında bulunduğu sırada meydana gelen 6,6'lık depreme yakalandı. Depremde bina yıkılırken, Bildirici, eşi ve oğlu enkaz altında kaldı. Depremde Ali Bildirici ile aynı evde olan eşi ve oğlu Çağdaş'ın farklı odalarda oldukları için kurtuldukları öğrenilirken, Ali Bildirici ise hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.