Bodrumspor toparlanamıyor

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BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta evinde Pazarzpor´a 2-1 kaybeden Bodrumspor bir türlü çıkışa geçemedi. Geride kalan 8 maçta yalnızca 1 maç kazanabilen yeşil-beyazlılar 5 puanla düşme hattından kurtulamadı. Teknik direktör Tarık Daşgün, "Çok üzgünüz, kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Bir an önce bulunduğumuz durumdan kurtulmak için çareler üreteceğiz" dedi. Bodrumspor gelecek hafta Sakaryaspor´a konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2020-11-01 11:44:49



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