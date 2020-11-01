Ayakkabı hırsızına site sakinlerinden ‘Bey’li sitem Menteşe ilçesindeki bir sitenin C bloğundaki ayakkabıları çalan hırsıza site sakinleri ‘Hırsız bey, keşke taşıyabileceğin kadar çalsaydın’ diyerek sitem etti.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde maskeli bir hırsızın apartmandaki ayakkabıları çalarak götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızın ayakkabıları zor taşıdığı görülürken, site sakinleri sosyal medyadan hırsıza seslenerek, “Dün gece sitemize gelen hırsız bey, keşke taşıyabileceğin kadar alsaydın’ diyerek sitem ettiler.

ayakkabıları markalarına bakarak çaldığını belirtti.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesi Yaşam Park Evlerinde sabaha karşı 05:13'te meydana geldi. Maskeli bir şahıs sitedeki C bloğa girdikten sonra tüm katlardaki ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Apartman sakinlerinden bir kişi, "Bu şahıs Menteşe evlerine adeta dadandı. Bundan önce de aynı hırsızlık olayı yaşandı. Bir kaç gün önce başka sitede aynı şekilde ayakkabıların çalındığını duyduk” dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın 7 dakika içinde apartmandaki tüm dairelerde dışarıda bulunan ve kaliteli ayakkabıları poşete doldurdu. Hırsızlık zanlısının ayakkabıları zor taşıdığı görülürken güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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