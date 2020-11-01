Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın

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Dalaman ilçesinde tarım işçilerinin konakladığı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman ilçesi Gürköy Mahallesi Merkez sokak üzerinde tarım işçilerinin konakladığı binada elektrik akmasından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen evdeki yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, evde büyük oranda maddi hasar oluştu.

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