Bodrum’da otluk yangın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde çıkan otluk ve ağaçlık alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken 12 dönüm alan yandı

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Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesinde gece saatlerinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup amirliği ekipleri sevk edildi. Akyarlar Kemer mevkiinde başlayan otluk yangınına 4 araç ve 10 personelin müdahalesi ile söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yaklaşık 12 dönüm otluk ve ağaçlık alanının yandığı açıklandı.

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