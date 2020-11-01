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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tff 3.Lig: Fethiyespor 1- Yomraspor 0

İHA

Tff 3.Lig: Fethiyespor 1- Yomraspor 0

Misli Com 3.lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Yomraspor’u 10 mağlup etti.
Karşılaşmayı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Ağır Ceza Mahkmesi Başkanı Abdülkadir Ungan, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Yomraspor Başkanı Davut Atmaca ve iki takım yöneticileri şeref tribününden izlediler.
İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için ve geçmiş dönem Başbakanlarından Mesut Yılmaz'ın vefatı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Fethiyespor locaları taraftarlara açıldı. Maçı yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu izledi.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Göksu Furkan Güngör xxx, Turgut Eran xxx, Sedar İla xxx
Fethiyespor: Serkan xx, Sabri xxx, Berkay Öztuvan x, (Dk. 46 Fatih Somucu x), Anıl Gir x, ( Dk.82 Murat x), Cemal xxx, (Dk.89 Kutay x) Yakup xxx, Bülent x, Ethem xx, Mert Özmen xx, Ali Han xxx, (Dk. 87 Serhat x), Anıl Arıcıoğlu xxx
Yomraspor: Abdullah x, Samet x, Hüseyin x, (Dk. 70 Abdulkadir ), Ahmet x, Mehmetcan x, Orhan x, Erhan x, (Dk. 72 Ömer x ), Şenol x, ( Dk.70 Mert Miraç Altıntaş x) , Ogün x, Fatih Kıran xx, Doğukan x (Dk. 79 Berkay Sezer x )
Goller: Dk. 60 Alihan (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Dk.23 Cemal (Fethiyespor), Dk. 26 Ogün (Yomraspor)

Maçtan dakikalar
11. dakikada Yomraspor kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Ceza sahası çizgisine yaklaşan Samet'in ortasında kaleci Serkan topa sahip oldu.
13. dakikada Yakup'un savunmasını arkasına attığı pası yakalayan Anıl Gir ceza sahasına yaklaştı. Anıl Gir topu ayağından açınca kaleci Abdullah çıktı ve topu kontrol etti.
24. dakikada Orhan kazanılan serbest vuruşu doğrudan kaleye kullandı. Savunmaya çarpan top kaleci Serkan'da kaldı.
29. dakikada savunmadan seken top ceza yayı üzerinde Doğukan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.
37. dakikada Cemal'in kullandığı köşe atışında ön direkte yükselen Mert kafayı vurdu. Top direğin üstünden auta çıktı.
45+1. dakikada Ali Han ceza sahası içinde pasını Anıl Arıcıoğlu'na aktardı. Anıl Arıcıoğlu'nun vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Abdullah güçlükle kornere çeldi. İlk yarı golsüz sona erdi.
52. dakikada Baha'nın ortasında Ogün arka direkte kafayı vurdu. Top direğin yanından auta çıktı.
60. dakikada Ali Han ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Abdullah topu kontrol edemeyince ağlarla buluştu. 10
78. dakikada Yakup ceza sahası içinde pasını Ali Han'a aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşu auta çıktı.
81. dakikada Ali Han sürüklediği atakta pasını ceza sahası içindeki Yakup'a aktardı. Yakup'un vuruşunda top kalecide kaldı.

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