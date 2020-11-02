Çağrılara Başkan Gürün yanıt verdi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 444 48 01 çağrı merkezinde vatandaşlardan gelen çağrılara yanıt verdi. 2 Milyon 200 bininci çağrıya yanıt veren Başkan Gürün “Sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hizmet anlayışımızı sürdürüyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne bugüne kadar 2 milyon 200 bin çağrı geldiği, hafta için günlük yaklaşık Bin 800 çağrı gelirken, hafta sonu bu rakamın bin çağrı seviyesine düştüğü açıklandı. Turizm sezonunda Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ise aylık ortalama 70 bin çağrıya yanıt veriliyor. 17 personelle, 7 gün 24 saat hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi ayrıca mesai saatleri dışında ve hafta sonları Muhtarlar Masası’na gelen aramalara da bakarak gerekli birimlere anında bildiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezini ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün , "Muğla gibi geniş bir coğrafyada büyük bir aile olarak hizmette sınır yok ilkesi, sevgi, hoşgörü ve güleryüzle hizmet anlayışı ile çalışıyoruz. Vatandaşlarımız günün her saati isteklerini, taleplerini, önerilerini 444 48 01 Çağrı Merkezi’mize bildirebilirler. Çağrı Merkezi’mize iletilen bütün istek, öneriler, talepler kayıt altına alınarak gerekli birimlere personelimiz tarafından yönlendiriliyor. Hizmetin süresine, çözümüne göre vatandaşlarımıza geri dönüş yapılarak istek ve talebinin sonucu bildiriliyor. Çağrı merkezimizdeki bütün bu süreci tarihli olarak kayıt altına alarak yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçmeyi ve vatandaşlarımızın daha güvenli, çağdaş yöntemlerle hizmet almasını sağlıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nde 7 gün 24 saat özveri ile çalışan, vatandaşlarımızla aramızdaki iletişimi sağlayan personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

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