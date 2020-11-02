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Menteşe Belediyesinden depremzedelere yardım Menteşe Belediyesi, İzmir’de 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak için başlatılan kampanyada toplanan yardımları İzmir’e gönderi.

İHA

Menteşe Belediyesinden depremzedelere yardım Menteşe Belediyesi, İzmir’de 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak için başlatılan kampanyada toplanan yardımları İzmir’e gönderi.

Menteşe Belediyesi tarafından İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak için başlatılan yardım kampanyasına, Menteşeliler duyarsız kalmadı. Kısa zamanda toplanan yardımlar, Menteşe Belediyesi önünden araçlarla İzmir’e gönderildi.
İzmirli vatandaşlara destek olmak için hafta sonu deprem bölgesine giden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Cuma günü Ege Denizi açıklarından meydana gelen depremden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hafta sonu deprem bölgesindeydik. Orada büyük bir mücadele var. Arama kurtarma çalışmaları büyük bir özveri ve titizlikle sürdürülüyor. Umarımız enkaz altından yeni hayatlar, yeni canlar çıkacaktır. Menteşe Belediyesi ve halkı olarak İzmirli vatandaşlarımıza destek olmak için biz de yardım kampanyası başlattık. Menteşeli hemşehrilerimiz kısa zamanda yardım kampanyasına destek verdiler ve deprem bölgesine battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, yorgan, yastık, çadır matı, maske, eldiven, dezenfektan ve kişisel hijyen malzemesi ulaştırdık. Menteşe Belediyesi ve Menteşe halkı olarak İzmirli vatandaşlarımızın yanındayız. Yaraları hep birlikte saracağız. Umarımız bu tür acıları bir daha yaşamayız. Menteşe halkı olarak kalbimiz İzmir’le beraber” dedi.

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