Milas’ta meydana gelen trafik kazasında bir araç ortalığı savaş alanına çevirdi, araç sürücüsü olay yerinden kaçtı

Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.

Müştakbey Caddesi istikametine doğru seyreden 48 U 9964 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kaldırımdaki elektrik direğine çarparak deviren otomobil daha sonra manava ait tezgahlara çarparak durabildi.

Gürültü sesini duyan cadde sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada sürücüye ulaşamazken, araç bulunduğu yerden çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.