Marketler zincirinden bebek maması ve kozmetik ürünü hırsızlığına 3 gözaltı (2)

12 bin sağlık personeli alımı ne zaman?

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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Muğla'nın bir marketler zincirinin Marmaris'teki 2, Datça'da ise 1 şubesinden bebek maması ve kozmetik ürünü çaldıkları belirlenip, polis tarafından yakalanan Ahmet Serpen, Seren Delikanlı ve Bahriye Günay sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-11-02 19:56:08



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