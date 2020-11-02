Marketler zincirinden bebek maması ve kozmetik ürünü hırsızlığına 3 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Muğla'nın bir marketler zincirinin Marmaris'teki 2, Datça'da ise 1 şubesinden bebek maması ve kozmetik ürünü çaldıkları belirlenip, polis tarafından yakalanan Ahmet Serpen, Seren Delikanlı ve Bahriye Günay sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2020-11-02 19:56:08
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