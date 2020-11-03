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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslek duayenleri ve gençler belgelerini aldılar

İHA

Meslek duayenleri ve gençler belgelerini aldılar

Milas'ta Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları için akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş olan kurum tarafından gerçekleştirilen Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu ile Emlak Danışmanlığı 5’inci seviye sınavlarında başarılı olanlara belgeleri verildi.
Milas ve Bodrum bölgesinde uzun yıllardır emlak danışmanlığı ile oto alım satım faaliyetlerinde bulunan meslek mensupları, taşınmaz ticareti ve ikinci el motorlu kara taşıtları yönetmeliğince zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgesi için sınavlar yapıldı. Sınavda başarılı olan belge almaya hak kazananların bir kısmı belgelerini Milas'ta düzenlenen törenle aldı.
Programın açılış konuşmasını yaparak düzenlenen sınavlar hakkında kısa bilgi aktaran Sınav Koordinatörü Mehmet Sert, belge almaya hak kazananları tebrik etti. Sert yaptığı açılış konuşmasının ardından 41 yıldan beri Milas ve Bodrum’da emlakçılık sektöründe çalışmalar yapan Hikmet Topan konuştu. Emlakçılık sektöründe mesleki dürüstlük açısından çok kirli insanların olmasına rağmen çok temiz insanların da yer aldığına dikkat çeken Topan, sektörde en büyük eksikliğin eğitim olduğunu ve bu eksikliğin de artık yavaş yavaş giderildiğini ifade etti. Topal, genç meslektaşlarına ise emlakçılığın asıl sermayesinin doğruluk, dürüstlük olduğunu ifade ederek, “Siz doğruysanız tüm toplum sizi kucaklayacaktır ve ekmeğiniz kendiliğinden gelecektir. Doğru yoldan ayrılmayın” dedi.
Topan’ın ardından söz alan Milas Gayrimenkul sahibi, mesleki deneyimi ve tecrübesi olan Şenol Sandal ise, “Artık mesleğimiz belli bir prestij kazanmaya başladı. Eskiden emlakçı dediğinizde insanlar kaçardı. Çok şükür artık kariyeri olan bir meslek dalı oldu. Milas Gayrimenkul olarak bizde bu yolda yaptığımız çalışmalarla örnek olduk” dedi.
Oto alım satım meslek dalının en eskilerinden olarak programda yer alan Ali Karabel, meslekte 34 yıldır yer aldığını belirterek, “Yıllarca yaptığımız işimizde yeri geldi kazandık, yeri geldi kaybettik. Bu meslekler sabır isteyen mesleklerdir. İşinizi düzgün yaptığınız sürece kazancınız da düzgün olacaktır” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Ağustos Eylül dönemlerinde gerçekleştirilen Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu ile Emlak Danışmanlığı 5’inci seviye sınavlarında başarılı olanlara belgeleri teslim edildi.

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