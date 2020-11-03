Menteşeliler çöp saatlerine uyuyor Menteşe Belediyesi tarafından çevreye ve insan sağılığını olumsuz etkilememesi için başlatılan çöp saati uygulamasına Menteşe halkı destek veriyor.

Menteşe Belediyesi tarafından çöp konteynırları ve çöp kovaları, etrafa kötü koku yayması, sinek oluşumuna neden olması ve çevreyi kirletmesi nedeniyle kaldırılarak çöp saati uygulamasına geçilmişti. Menteşe Belediye ekipleri tarafından çöpler belirlenen saatlerde toplanarak, çevre kirliliğinin ve kötü görüntünün önüne geçiliyor.

Zamansız çıkarılan çöplerin, kedi ve köpekler tarafından dağıtılarak etrafa yayılmasının da önüne geçmek için başlatılan çöp saati uygulaması ile çöpler; Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından her mahallede belirlenen saatlerde toplanıyor.

Çöp saati uygulaması ile zamansız çıkarılan çöplerin çevreyi kirletmesi, sinek oluşumuna neden olması ve sağlıksız bir sokak görüntüsü oluşturmasının da önüne geçiliyor.

Menteşe Belediyesi tarafından oluşturulan çevre zabıtası ekipleri de herhangi bir şikâyete konu olan bölgelerde gerekli inceleme çalışmalarını yaparak vatandaşları bilgilendiriyorlar.

Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından Emirbeyazıt, Muslihittin ve Orhaniye mahallelerinde saat 21.00’de, ana caddeler ve çarşı içerisinde 20.00 ve 24.00’de olmak üzere iki kez, Düğerek, Kötekli ve diğer mahallelerde ise 08.00 saatlerinde çöpler toplanıyor.

Menteşe’de yaşayan vatandaşlar çöp saatlerine uyarak, ev ve apartmanlarının önüne standartlara uygun çöp kovası temin edebilirler.

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