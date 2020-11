Datça'da, ruhsat mağdurlarının sorunu çözüldü

İzmir depreminde can kaybı artıyor



Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ruhsat mağdurlarının sorunu, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar'ın, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Haluk Laçin, CHP Grup Başkan Vekili Can Canbey ve MHP Grup Başkan Vekili Serdar Ören ile birlikte, Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yaptığı görüşmeler sonucu çözüldü. Daha önce inşaat ruhsatları iptal edilen 22 projeden 18'ine izin çıktı.

Datça'da, kırsal yerleşim ve kırsal gelişme alanlarında 425 metrekareden büyük parsellerde yapılabilecek, 85 metrekare taban alanlı binalarda bir bağımsız birim yerine dört ayrı birim halinde 22 inşaat projesine 1+1 konutlar için verilen inşaat ruhsatlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen uyarı nedeniyle belediye tarafından sonradan iptal edilmesi üzerine, ruhsat mağdurları belediye önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Üç gün süren eylemin ardından, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın, AK Parti, CHP ve MHP grup başkan vekilleriyle beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği toplantının ardından Ankara'dan gelecek haber merakla bekleniyordu. Beklenen haber, Datça Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısında geldi. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar belediye meclisinin açılışında yaptığı konuşmada, sorunun çözüme kavuştuğunu söylerken, 3 siyasi partinin grup başkan vekillerine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti.

'DATÇA'NIN BETON YIĞINI HALİNE GELMESİNE KARŞIYIM'

Konuşmasında, 22 projeden 4'ünden vazgeçildiğini, 18 projeye ruhsat izni çıktığını ifade eden Başkan Uçar, "Öncelikle belirtmek isterim ki, Datça'nın doğal yapısının bozulmamasından yanayım. Datça'nın beton yığını haline gelmesine ve her yerin imara açılmasına karşıyım. Bu olayda yaşanan sıkıntının daha kısa sürede çözümlenmesini sağlayamadığım için hatalı olduğumu kabul ediyorum. Pandemi ve yoğun çalışmalarım nedeniyle bu işin takipçisi olamadığımı biliyorum. Uygulamada; bir yapıda, 1+1 daireler halinde, dört ayrı konut yapımının kırsal gelişim alanlarında yapılmasının doğru olmadığını üzerine basa basa söylüyorum. Ancak, bu olayda mağduriyetlerin giderilmesi adına içimde vicdan muhasebesi yapmak zorunda kaldım" dedi.

'PLAN NOTLARINDAN DOLAYI HATA YAPILDI'

Başkan Uçar, "Evet, bu uygulama yanlış ama bu bir son olsun düşüncesiyle mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini her zaman dile getirdim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 25 Ağustos tarihli yazısından önce Belediye'ye gelip imar durumu almak isteyen, eski evini yıkan ve proje hazırlatan insanlara sorun olmadığını söylemiş ve ruhsat sözü vermiştik. O günün şartlarına uygun verilen bu sözlerden sonra, Bakanlığın bu uygulamanın doğru olmadığını belirten görüşü bize ulaşınca da, ruhsatları iptal etmiştik. Vicdanım buna razı olamazdı. Ve sonuçta, belediye meclis grup başkan vekilleriyle birlikte bu arkadaşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına, Ankara'ya giderek bakanlık yetkilileriyle görüştük. Bu uygulamanın doğru olmadığını bakanlık yetkililerine de söyledim. Plan notlarından dolayı bir hata yapıldığını anlattım. Ancak bu hatanın bedelini vatandaşlara ödetmeyelim, gelin bu projeleri ruhsatlandıralım görüşüme, bakanlık yetkilileri de onay verdi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

