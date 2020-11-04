Muğla’da narkotik operasyonunda 1 gözaltı

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Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve bağlı grup amirlikleri tarafından düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Milas ve Bodrum Grup Grup amirlikleri tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 3 parça halinde 154.55 gram esrar, 5.5 gram Metamfetamin, 7.85 gram eroin, 1.5 gr Skunk ve 2 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheliden bir şüpheli gözaltına alındı.

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