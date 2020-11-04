Yatağan Covid-19 denetimleri arttırıldı Muğla’nın Yatağan ilçesinde COvid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde özellikle kahvelerde denetimler artırıldı.

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yatağan ilçe merkezinde bulunan kahvehanelerde Covid19 salgını ile etkin mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimler en üst seviyeye çıkarıldı.

İlçe merkezinde bulunan kahvehanelerde İlçe Kaymakamlığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanılor.

Görevliler çalışanlar gerekse müşteri olarak gelen vatandaşları maske takmanının gerekliliği, sosyal mesafenin korunması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda özel olarak hazırlatılan afişlerle bilgilendiriyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.