Darp edildiği ileri sürülen vatandaş hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde geçtiğimiz günlerde alışveriş için gittiği tezgahın önünde bir pazarcı esnaf tarafından yumruklandığı iddia edilen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay geçtiğimiz Salı günü Milas’ta kent pazarında meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş için eşiyle pazara giden Halil Sarıyıldız'ın (65) tartıştığı pazarcı esnafı C.Ü. tarafından iddiaya göre defalarca yumruklandığı ileri sürüldü. Aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan yaşlı vatandaş olay yerine çağrılan ambulansla önce Milas’ta özel bir hastaneye daha sonra Milas Devlet Hastanesi’ne en son olarak Kuşadası’nda Özel Gözde Hastanesi’ne kaldırıldı. Felç geçirdiği öğrenilen 65 yaşındaki Sarılyıldız, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sarıyıldız'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belli olması için otopsiye gönderilirken, alayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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