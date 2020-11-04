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Datça'da güz domatesi hasadı başladı

DHA

Datça'da güz domatesi hasadı başladı


Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, yaz aylarında ekimi yapılan güz domatesinin hasadına başlandı. Hasadın ocak ayına kadar devam edeceği bildirildi.
Datça'nın ılıman ikliminde Kızlan, Karaköy ve Emecik kırsal kesimlerinde yetiştirilen güz domatesinde, üretim bu yıl yarı yarıya azaldı. Geçen yıl bin 500 dekar alanda 7 bin ton güz domatesinin elde edildiği ilçede, domates kelebeği (tuta) hastalığı nedeniyle üretici zarar edince bu yıl sadece 950 dönümlük alanda ekim yapıldığı öğrenildi. Üretimin bul yıl 5-6 bin ton ile sınırlı kalması bekleniyor. Geçen yıl tarlada kilosu 85 kuruşa kadar düşen güz domatesi, bu yıl ürün az olunca kilosu kalitesine göre 2.53 TL'den alıcı buluyor.
'BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'
Datça'nın kırsal Kızlan Mahallesi'nde düzenlenen sembolik güz domatesi hasat törenine, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şatır ve üreticiler katıldı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak törende yaptığı konuşmada güz domatesi hasadına başlandığını belirtip, "Bereketli bir sezon olmasını diliyorum. Üreticilerimizi kutluyorum. Doğal ortamda yetiştiriliyor. Domatesin aromasını bir koklamanızı isterim. İşte bizim domatesimiz budur. Üreten elleriniz dert görmesin. Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte başaracağız" dedi.
'BU YIL ÜRETİM DÜŞTÜ'
Datça'nın mavi denizi ve beyaz kumsalları ile ünlü bir tatil beldesi olarak tanındığını hatırlatan Saylak, "Oysa Datça'nın, sadece turizm boyutu yok. Datça, anı zamanda ciddi bir tarımsal üretim merkezidir. Domates kelebeği geçen yıl ekim alanlarda büyük zarara yol açmasından dolayı bu yıl üretimde bir düşüş var. Yaklaşık bin dekarlık bir alanda, bir üretimden söz ediyoruz. Burada çeşitli organik yöntemlerle kimyasal olmadan tuta ile mücadele ediliyor. Bu yıl mücadelede olumlu sonuç alındığı için ürün kalitesi çok güzel. Gelecek yıllarda üretimin yeniden artırılarak, Türkiye'nin birçok yerine güz domatesi gönderileceğini umut ediyorum" diye konuştu. Saylak, daha sonra güz domatesi hasadı için İzmir'den Datça'ya gelen Şanlıurfalı ailelerin çocuklarına içerisinde hikaye kitaplarının bulunduğu hediye paketlerinden verdi.
OCAK AYINA KADAR TARLADAN TOPLANIYOR
Datça'da 200 dönümlük bir alanda güz domatesi ürettiğini söyleyen, 55 yaşındaki İzmir Ödemişli üretici Aşkın Aydın, bu yıl ürün kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi. Yaklaşık bin 400 ton ürün almayı hedeflediğini ifade eden Aydın, "Datça'nın havası ve iklimi güz domatesi için ideal. Yarımadanın bir tarafı Akdeniz, diğer tarafı ise Ege Denizi ile çevrili. Güzel bir toprak var. Bu nedenle yetişen domates çok lezzetli oluyor. Hava koşullarına göre, ocak ayına kadar tarladan hasat yapıyoruz" dedi. Ürettikleri güz domatesini genelde İzmir, Aydın ve Denizli gibi Ege illerine gönderdiklerini belirten Aydın, "Ekim sahasını artırabilirsek, Türkiye'nin yer tarafına güz domatesi gönderebiliriz. Geçen yıla göre fiyatlar bizi mutlu etti. Geçen yıl tarlada kilosu 70-80 kuruşa satılan domates, bu yıl kalitesine göre 2.5 hatta 3 TL'den alıcı buluyor" dedi.
TATLI PATATES ÜRETİMİ OLUMLU SONUÇ VERDİ
Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, güz domatesi hasadının yanı sıra, ilçede örnek olarak üretimi yapılan tatlı kırmızı patates tarlasında da incelemelerde bulundu.
Kırsal Emecik Mahallesi'nde bu yıl tek bir tarlada deneme amaçlı kırmızı patates üretimi yapan Harıpçı Ailesi'nin 3 kuşak ferdi ile görüşen Saylak, Datça'da kırmızı patates üretiminden yüz güldüren bir sonuç alındığını söyledi.
Datçalı üretici Hasan Harıpçı (70) oğlu Hüseyin Harıpçı (40) ve torunu Poyraz Harıpçı (8) ile görüşen Saylak, "3 kuşak burada üretim yapıyor. Sürdürülebilir tarım için çaba gösteriyorlar. Küçük Poyraz da işin içinde, kutluyorum. Babası ve dedesine teşekkür ediyorum. Kırmızı koyu ve mor renkli ürünler antioksidan kaynaklarının ne kadar yüksek olduğunu bütün dünya biliyor. Biz de kırmızı patates ya da tatlı patates olarak adlandırılan ancak pancargillerden köklü bitkilerden olan bir üründen söz ediyoruz. Bu ürünü diken Harıpçı Ailesi'ni, cesaretinden dolayı bakanlığımız ve valiliğimiz adına kutluyor ve teşekkür ediyorum" dedi.
'MÜTHİŞ BİR VİTAMİN KAYNAĞI'
Tatlı patatesin Türkiye'de çok fazla tanınmadığına çeken Saylak, "Tatlı patatesin kilogramı şu an 25 ile 30 TL'den satılıyor. Harıpçı Ailesi'nin, bir marketler zinciri ile iyi tarım görüşmeleri sürüyor. Bizler de kendisine yardımcı olacağız, destek olacağız. Bu verimli ve bereketli topraklarda yeni ürünlerin çiftçimizin cebine daha fazla para girmesi için desteklemeye devam edeceğiz. Kırmızı patatesten ekmek de yapılıyor. Salatalarımızda, havuç ve kırmızı turp gibi kullanarak müthiş bir vitamin kaynağına kavuşabiliriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2020-11-04 15:50:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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