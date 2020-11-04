Milas'ta sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

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Selçuk AKBAŞ / MİLAS (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarmanın düzenlediği sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.B.'nin Boğaziçi Mahallesi'ndeki evinde çok sayıda el yapımı içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelinin evine, dün operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, toplam 15 litre sahte rakı, 11 litre sahte viski, 2 bidon ve şişe içerisinde 15 litre etil alkol, 4 şişe likör, 14 litre el yapımı şarap,11 enjektör, 1 ölçü kabı, 2 kutu üzüm çekirdeği yağı ele geçirildi. C.B., gözaltına alındı. C.B'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2020-11-04 18:59:46



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