Bodrum'da zabıta adayları spor testinde ter döktü



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde zabıta memuru olmak isteyen 39'u kadın 125 aday sınav, mekik ve koşu testinde ter döktü.

Bodrum Belediyesi Başkanlığı bünyesinde zabıta memuru olarak istihdam edilmek üzere KPSS puanı ile zabıta memuru alımı için başlatılan süreçte sona gelindi. Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayımlanan ilana istinaden 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi'ne 165 kişi başvuruda bulundu. Müracaat eden kişilerden 125'i KPSS puanı esas alınarak, en yüksek puandan başlamak suretiyle mülakat ve uygulamalı sınav için çağrıldı. 39'u kadın toplam 125 aday için koronavirüs (Kovid-l9) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilk olarak sözlü mülakat yapıldı. Hafta başı Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleşen mülakatın ardından zabıta adayları spor testine tabi tutuldu. Başkan Yardımcıları Tayfun Yılmaz ve Hüseyin Tutkun ile bazı birim müdürlerinden oluşan 5 kişilik komisyon idaresinde gerçekleşen zabıta memuru alım aşamalarından sonuncusu olan spor testi, Bodrum Şehir Stadyumu'nda yapıldı. Şınav, mekik ve koşu uygulamasına tabi tutulan adaylardan kazanan 25 kişinin isimleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-11-04 19:28:16



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